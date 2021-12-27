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Eğitim 2021-İSG/2 sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

2021-İSG/2 sonuçları açıklandı mı?

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 12 Aralık’ta gerçekleştirildi. Sonuçları merakla bekleyenler ise ‘İSG sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2021-İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:44:00 -
2021-İSG/2 sonuçları açıklandı mı?

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık Pazar günü yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı.

2021-İSG/2 sonuçları açıklandı mı?

12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) sonuçları açıklandı. 2021-İSG/2 sonuçlarına 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından ulaşılabiliyor. Sınava girenler sisteme TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabiliyor.

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