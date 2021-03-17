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Eğitim 2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Eğitim

2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, (İOKBS) her yıl devlet yurtlarında parasız yatılı kalmak ve burs alabilmek için girilmesi gereken sınavın adıdır. İOKBS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak etmekte. Peki, 2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:57:00 -
2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

İOKBS, eğitim hayatını devam ettirebilmek isteyen öğrencilerin devletten maddi destek alabilmeleri için girdiği devlet destekli burstur. İOKBS sınavına, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ve Ortaöğretim 9, 10, 11, 12. Sınıflar girebiliyor. İOKBS sınavına girmek isteyen öğrenciler internette sınav giriş yerlerinin ve sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve sınav esnasında dikkat edeceği hususları içeren sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet sitesin üzerinden yayınlanacaktır

İOKBS ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak

İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

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