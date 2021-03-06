2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? Gardiyan alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine en az lise mezunu olmak üzere infaz koruma memuru alımı yapacağını duyurdu. Koronavirüs sebebiyle bu yıl başvurular elektronik ortamda yapılacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapmak isteyen adaylar, E-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alım başvurusu son olarak 12 Mart 2021 tarihinde olacağı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı personel alım ilanına başvurular https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu sitesi üzerinden yapılacaktır.

2021 İnfaz koruma memuru alımı hangi şehirlerde yapılacak?



İnfaz koruma memuru alım şartları nelerdir?

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik terhis belgesi bulunmak,

d) Güvenlik arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mev