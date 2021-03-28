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Eğitim 2021 İlahiyat için kaç net gerekiyor? İlahiyat kazananların YKS netleri
Eğitim

2021 İlahiyat için kaç net gerekiyor? İlahiyat kazananların YKS netleri

YKS başvurularının 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından öğrenciler hem hazırlık yapıyor hem de tercih edecekleri bölüme girmek için şartları araştırıyorlar. İyi bir Üniversitede ilahiyat okuma hayali kuran öğrenciler, İlahiyat için kaç net gerekiyor? İlahiyat kazanmak için YKS’de kaç net yapılmalı? Sorularını araştırıyorlar. İşte İlahiyat kazananların netleri…

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:24:00 -
2021 İlahiyat için kaç net gerekiyor? İlahiyat kazananların YKS netleri

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üniversiteye geçiş sınavı olarak biliniyor. Yurdun dört bir tarafından milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı YKS sınavının TYT bölümü 26 Haziran, AYT ise 27 Haziran 2021'de yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler tercih edecekleri bölümü kazanmak için yapılması gerekenleri araştırıyorlar. İlahiyat için kaç net gerekiyor? İlahiyat kazanmak için YKS’de kaç net yapılmalı?

İlahiyat kazanan son kişilerin netleri

 

2021 İlahiyat fakültesi sıralama | Üniversite İlahiyat taban puanları
2021 İlahiyat fakültesi sıralama | Üniversite İlahiyat taban puanları

Eğitim

2021 İlahiyat fakültesi sıralama | Üniversite İlahiyat taban puanları

2021 İslami İlimler sıralama | İslami İlimler taban puanları
2021 İslami İlimler sıralama | İslami İlimler taban puanları

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2021 İslami İlimler sıralama | İslami İlimler taban puanları

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