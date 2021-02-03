2021 ihracatı rekorla başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bu yıl ihracat vizyonu kapsamında, dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik desteklerin gelecek dönemde de artarak sürdürüleceğini ifade eden Pekcan, e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

17 Hedef ülke, 5 hedef sektör

Pekcan, 2019 yılında kamuoyuyla paylaştıkları İhracat Ana Planı’nda belirlenen 17 hedef ülke ve 5 hedef sektöre yönelik odaklanma çalışmalarının sürdürüleceğine işaret ederek, bu ülkelere yönelik ihracatçılara ilave destekler sağlanacağını bildirdi. Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri, ihracatın tabana yayılması çalışmaları, Sanal Ticaret Akademisi eğitimleri, KOBİ’lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının artırılması, ticaret diplomasisi faaliyetleri ve Bakanlığın diğer çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, “Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmiyle pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı”

Pekcan, 2020 yılını önemli rekorlarla kapattıktan sonra, 2021 yılını da olumlu bir ihracat rakamıyla açıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Ocak ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene ocak ayına göre yüzde 32’lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen sene ocak ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87’dir.”

“200 milyar doları aşmanın zamanı geldi”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızın 50 milyar doların üzerine çıkması, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın, yakalamanın zamanının geldiğini gösteriyor.” dedi. Gülle, 2021 yılına, tüm dünyada hızla başlanan aşılama çalışmalarıyla, umutla başlandığını, ancak bu ay, salgınla mücadelede küresel ölçekte sınırlamalar artarken, önemli ihracat pazarlarında da olumsuz gelişmelerin yaşandığını gözlemlediklerini söyledi. “2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızın 50 milyar doların üzerine çıkması, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın, yakalamanın zamanının geldiğini gösteriyor” diyen Gülle, “Bu yıl, ihracatçımızın bu tempoyu koruyacağına ve hatta aylık ihracatta yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Fırsatçılara karşı yeni dijital çalışmalar yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel bir tv kanalında, son dönemdeki haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret Bakanlığının denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu’nca da 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini kaydeden Pekcan, şöyle konuştu: “Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226’sında ve 46 bin 768 ürününün 1094’ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2,3’ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Tabii burada yine Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz.” Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat uygulayanların tespiti konusunda dijitalleşme çalışmalarının ve uygulamalarının da olduğunu vurgulayan Pekcan, “Biliyorsunuz Hal Kayıt Sistemi uygulamamız var. Hal Kayıt Sistemi’nde sebze meyveye yönelik üreticiden hangi tarihte, hangi fiyata alınmış, hangi aracıdan kaça geçmiş, yine kare kod okutulmasıyla bunu da bütün gıda ürünlerine yansıtmaya çalıştığımız bir çalışmamız daha var” diye konuştu.