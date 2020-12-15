2021 için umutluyuz! Pandeminin etkiler azalacak işler hızlanacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni yatırımlarından dijital servislerine ve 2021 hedeflerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Erkan, “Ülkemize toplam 50 milyar lira yatırdık. Bu rakam giderek artıyor, artacak da” ifadelerini kullandı. “3 sene içinde 16 milyar lira daha yatırım yapmayı planlıyoruz” bilgisini veren Erkan, “Ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Devlerle el ele veriyor

Dijital servislerinin tüm dünyada kullanıldığına işaret eden Erkan, “Bunda dev operatörlerle el ele vermemizin, art arda önemli anlaşmalar ve protokoller yapmamızın payı büyük. İnşallah daha önemli adımlar atacağız. Hem ülkemizde hem bölgemizde karşımıza çıkacak fırsatları değerlendireceğiz” diye konuştu. Salgın sürecinin oluşturduğu zorlukların 2021’de gittikçe uzaklaşacağını savunan Erkan, şunları söyledi: “Öyle görünüyor ki ikinci yarıda pandemi yerine büyümeden söz edilecek. Yeni yatırım ve proje haberleri verilecek. Şirketlerin dijital dönüşümleri ise hızlanacak. Bu hızlanma, dijital iş çözümlerimizde bize ciddi fayda sağlayacak. Uluslararası tarafta yatırımlarımızın olduğu ülkelerde de 2021’de benzer şekilde pandemi etkilerinin azalıp işlerin daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Öte yandan yeni nesil dijital ödeme çözümleri büyük fırsatlar barındırıyor. Yaşadığımız dijital dönüşüm, siber güvenlik konusunda da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Bu alanda bireylere, kurumlara yeni ürünler ve servisler sunarak öne çıkacağız.”

İstihdama güç katıyor

Pandemi döneminde iyi bir sınav verdiklerini de vurgulayan Erkan, şöyle devam etti: “Zorlu dönemde de eleman alımı yaptık. Hatta dijital ürünlere ve servislere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulması iş hacmimizde büyük bir artışa neden oldu. Biz de bunu göz önünde bulundurarak eleman alımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Halen yurt içinde ve yurt dışında 22 binden fazla kişiye iş imkânı sunuyoruz. 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 2021’de de artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi daha da büyüteceğiz. Tabii çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. ‘Tersine Beyin Göçü’ projemizle nitelikli istihdamı arttırmayı hedefliyoruz. Alanında uzman profesyonellere olduğu kadar iş hayatına yeni atılan gençlere de kapımızı açıyoruz. İnşallah GNÇYTNK programımızla 150 gencimiz bünyemize dahil olacak.”

Projelerimiz devam edecek

Erkan, ayrıca önemli sosyal sorumluluk projeleri ortaya koyduklarını anlattı. Erkan, şunları kaydetti: “Sosyal sorumluluk projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımızla takdir topluyoruz. Zira bu projelerimiz ve uygulamalarımızla kadınların, engellilerin hayatlarına dokunabiliyoruz. Çalışmalarımızla bir bireyin bile yaşamında fark oluşturuyorsak ne mutlu bize. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sosyal sorumluluk projelerimizi kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz.”

Gece gündüz çalışıyoruz

Turkcell Genel Müdürü murat Erkan, Türkiye’nin verisini korumak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi. Erkan, şunları aktardı: “Veri merkezlerimize 2 milyar liraya yakın yatırım yapmış durumdayız. Yeni nesil veri merkezlerimizle kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara’da açtığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezini TÜRKPATENT tercih etmesi bizi mutlu ediyor. Özellikle kamu kurumlarının yararlandığı Ankara Veri Merkezimizde Türkiye’nin patentlerini saklamaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz.”