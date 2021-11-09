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Eğitim 2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Eğitim

2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

İBB burs sonuçları, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 22 Ekim’de sona eren İBB burs başvurularda artık sonuç sorgulama zamanı. 2021 2022 eğitim öğretim yılı içinde İBB bursu almak isteyen binlerce öğrenci İBB burs başvurusunda bulundu. Adaylar bilgi alabilmek için İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 15:39:00 - 2021-11-09 15:39:50
2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB eğitim yardımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı? Binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılan İBB 2021 burs başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler İBB burs sonuçları için gözünü İBB’ye çevirdi. İBB burs desteğini almak için öğrenciler, 2021 İBB burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, İBB burs ücreti kaç para araştırılıyordu. Binlerce aday 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekliyordu. 2021 İBB burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

İBB burs sonuçları 2021 açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. İBB burs sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı

İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.

İBB burs ödemeleri ne zaman?

Muhtaç olan öğrencilere verilen İBB bursunun ne kadar olacağı araştırılıyor. İBB bursu için 2021-2022 döneminde yıllık miktar olarak her öğrenciye 3 bin 200 TL belirlendi. İBB bursunu almak için başvuran kişinin ailesinin maddi durumu incelenerek burs verilecek. Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

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