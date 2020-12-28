2021 hemşire maaş zam oranı ne kadar? Hemşireler ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

2021 hemşire maaşları ne kadar olacak?

Hemşire maaşlarında (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.