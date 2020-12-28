2021 hemşire maaş zam oranı ne kadar? Hemşireler ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca kişinin gözü yeni zamlarda. Hemşireler 2021 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayında yapılacak öğretmen, polis, hemşire gibi memur maaşlarında zam miktarı merak ediliyor. 2021 yılında yapılacak olan zam miktar ile ilgili hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, 2021 hemşire maaş zam oranı ne kadar? Hemşireler ne kadar maaş alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse, gelirlerde 507,48 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa çıkacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olurken, zammın belli olması için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.
2021 hemşire maaşları ne kadar olacak?
Hemşire maaşlarında (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.