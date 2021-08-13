2021 Haziran ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı!

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 yılı Haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Başkanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Haziran ayı itibariyle, cari işlemler açığı 1.127 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtilirken, on iki aylık cari işlemler açığının ise Haziran ayı itibarıyla 29,7 milyar dolar seviyesinde olduğu vurgulandı.

Son olarak Haziran ayında doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişlerinin sırasıyla 796, 2.823 ve 3.410 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.