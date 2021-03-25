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Eğitim 2021 Gazetecilik bölümü sıralama | Gazetecilik bölümü taban puanları
Eğitim

2021 Gazetecilik bölümü sıralama | Gazetecilik bölümü taban puanları

YKS başvurularının 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından öğrenciler hem hazırlık yapıyor hem de tercih edecekleri bölümün sıralama ve taban puanlarını araştırıyorlar. Üniversite hayali kuran öğrenciler, Gazetecilik taban puanları ne kadar, Gazetecilik sıralama nasıl? Sorularını merak ediyorlar. İşte 2021 Gazetecilik sıralama ve Gazetecilik taban puanları…

Yeniakit Publisher
2021-03-25 20:59:00 -
2021 Gazetecilik bölümü sıralama | Gazetecilik bölümü taban puanları

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üniversiteye geçiş sınavı olarak biliniyor. Yurdun dört bir tarafından milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı YKS sınavının TYT bölümü 26 Haziran, AYT ise 27 Haziran 2021'de yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler istedikleri bölümün sıralama ve puanlarını araştırıyorlar. Gazetecilik taban puanları ne kadar? Gazetecilik sıralama nasıl? Sorularına yanıt aranıyor.

2021 Gazetecilik sıralama ve Gazetecilik taban puanları     

2021 Felsefe bölümü sıralama | Felsefe taban puanları
2021 Felsefe bölümü sıralama | Felsefe taban puanları

Eğitim

2021 Felsefe bölümü sıralama | Felsefe taban puanları

2021 Grafik Tasarım sıralama | Grafik Tasarım taban puanları
2021 Grafik Tasarım sıralama | Grafik Tasarım taban puanları

Eğitim

2021 Grafik Tasarım sıralama | Grafik Tasarım taban puanları

2021 Elektrik Mühendisliği sıralama | Elektrik Mühendisliği taban puanları
2021 Elektrik Mühendisliği sıralama | Elektrik Mühendisliği taban puanları

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2021 Elektrik Mühendisliği sıralama | Elektrik Mühendisliği taban puanları

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