Her sene düzenli olarak ödenen emlak vergilerinin bu sene ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Taşınmaz mal sahibi olan vatandaşlardan her yıl belediyeler emlak vergisi tahsil ediyor. Peki 2021 Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ilk taksit son ödeme günü ne zaman?

Emlak vergisi vermekle yükümlü olan vatandaşlar peşin ya da 2 taksitli olarak ödeme yapabilecekler. Emlak vergisi ilk ödemeleri 1 Mart 2021 tarihi itibari ile başladı. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. İkinci taksitler ise Kasım ayında ödenecek.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri için öncelikle belediyelerden beyanname alınır ve doldurulur. Ayrıca beyanname için belediyeye başvururken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer taşınmaz mal bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır olması gerekir. Beyanname için taşınmaz malın bulunduğu adres ile mal sahibinin ikamet adresi ve vergi numarası verilmelidir. Emlak vergisi ödemeleri, taşınmaz malın bağlı olduğu belediyelere ya da havale yolu ile belediyelerin banka hesaplarına yatırılabilir.