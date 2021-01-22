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Ekonomi 2021 emekli bayram ikramiyesine zam yapıldı mı?
Ekonomi

2021 emekli bayram ikramiyesine zam yapıldı mı?

Devlet tarafından her yıl düzenli olarak yatırılan emekli ikramiyesine ilişkin detaylar merak ediliyor. 1000 TL olarak belirlenen emekli ikramiyesine zam yapılması bekleniyor. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesine zam yapıldı mı? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:00:00 -
2021 emekli bayram ikramiyesine zam yapıldı mı?

Her yıl düzenli olarak emeklilere devlet tarafından emekli ikramiyesi verilir. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen bu ikramiyeler ile birlikte emekliler, ihtiyaçlarını karşılar. 1000 TL olarak belirlenen emekli ikramiyesine zam yapılması bekleniyor.

Bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?

1000 TL olarak yapılan emeklilik ikramiyelerine zam beklentisi her geçen gün daha çok artıyor. Salgın dönemi ile birlikte maddi zorluklar yaşamaya başlayan emekli vatandaşlar emekli ikramiyelerine zam yapılmasını bekliyor.

TBMM’ye kanun tasarısı olarak sunulan yeni emekli ikramiyesine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tasarı olarak bulunan zam konusu yürürlüğe girmesi halinde ikramiyeler 500 TL artarak 1500 TL’yi olacağı bekleniyor. Bunun üzerine 500 TL’lik ikramiyeden herkesin yararlanıp yararlanmayacağı da merak edilenler arasında yer alıyor.


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