2021 DUS sınav sonucu açıklandı mı?
DUS yani Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri seçmek için yapılan bir sınavdır. 7 Mart 2021 tarihinde sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2021 DUS sınav sonucu açıklandı mı?
DUS sınavı ÖSYM tarafından 07 Mart 2021 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM, DUS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM DUS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…
DUS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren adaylar, sınava sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDUS%2F2020%2F1%2FCevapKagidi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte siteye giriş yaparak