  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 DUS sınav sonucu açıklandı mı?
Eğitim

2021 DUS sınav sonucu açıklandı mı?

DUS yani Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri seçmek için yapılan bir sınavdır. 7 Mart 2021 tarihinde sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2021 DUS sınav sonucu açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:06:00 -
2021 DUS sınav sonucu açıklandı mı?

DUS sınavı ÖSYM tarafından 07 Mart 2021 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM, DUS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM DUS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…

DUS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren adaylar, sınava sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDUS%2F2020%2F1%2FCevapKagidi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte siteye giriş yaparak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi için asılan afiş nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafı..
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden, AB Liderler Zirvesinde Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zirve öncesi düzenlediği basın top..
Merkel’den Türkiye açıklaması: Şimdi ilk adımı atıyoruz
Dünya

Merkel’den Türkiye açıklaması: Şimdi ilk adımı atıyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye ve Avrupa ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdi fiilen karar verdiğimiz 2 aşamalı bir yak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay