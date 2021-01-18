2021-DİB-MBSTS sınavı ne zaman başvurular ne zaman?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurmasıdan sonra 2021 yılında yapılacak olan DİB-MBSTS tarihi de merak edilmeye başlandı.

2021-DİB-MBSTS sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurları 24 Şubat 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2021-DİB-MBSTS sınavı için geç başvurular 11 Mart 2021”’de yapılırken 2021-DİB-MBSTS sınav tarihi de 10 Nisan 2021 olarak açıklandı. 2021-DİB-MBSTS sınav sonuçları da 5 Mayıs 2021’de açıklanacak.

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.