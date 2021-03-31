2021 DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi nereden alınır?
DİB MBSTS sınavı, mesleki bilgilerin seviyesini tespit etmek için yapılan bir sınav türüdür. ÖSYM, DİB MBSTS sınava ait sınav giriş belgelerini erişime açtığını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında sınav giriş belgesinin nereden alınacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, DİB MBSTS sınav giriş belgesi nereden alınır?
ÖSYM 10 Nisan'da uygulanacak DİB MBSTS sınavının giriş yeri ve saatini içeren sınav giriş belgesinin erişime açıldığını bildirdi. Yapılan duyuru sonrasında DİB MBSTS sınav giriş belgesinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi nereden alınır?
ÖSYM tarafından yapılacak olan DİB MBSTS sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 16.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilirler.