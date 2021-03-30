2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları
Yazılım Mühendisliği önlisans programını bitiren öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanlarını araştırıyorlar. İşte Yazılım Mühendisliği DGS puanları…
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS başvuruları 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında tamamlanacak ve 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler, 2021 DGS taban puanlarını araştırıyorlar. Yazılım Mühendisliği bölümünü okumak isteyenler, 2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanlarını merak ediyorlar.
2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları