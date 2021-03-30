  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları
Eğitim

2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları

Veterinerlik bölümünü önlisans programı ile bitiren öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte Veterinerlik DGS puanları…

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:45:00 -
2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS başvuruları 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında tamamlanacak ve 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler, 2021 DGS taban puanlarını araştırıyorlar. Veterinerlik bölümünü okumak isteyenler, 2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyorlar.

2021 DGS Veterinerlik taban puanları | Veterinerlik DGS puanları

2021 DGS İlahiyat taban puanları | İlahiyat DGS taban puanları
2021 DGS İlahiyat taban puanları | İlahiyat DGS taban puanları

Eğitim

2021 DGS İlahiyat taban puanları | İlahiyat DGS taban puanları

2021 Veterinerlik sıralama | Veterinerlik taban puanları
2021 Veterinerlik sıralama | Veterinerlik taban puanları

Eğitim

2021 Veterinerlik sıralama | Veterinerlik taban puanları

2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları
2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları

Eğitim

2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
Mide bulandıran görüntü! Turşu fabrikasında skandal
Gündem

Mide bulandıran görüntü! Turşu fabrikasında skandal

Gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Turşu fabrikasında çekilen görüntüde bir işçinin turşu tankına çıplak ayakları ve pantolonuyla g..
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili açıklama geld..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay