2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları
Veterinerlik bölümünü önlisans programı ile bitiren öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte Veterinerlik DGS puanları…
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS başvuruları 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında tamamlanacak ve 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler, 2021 DGS taban puanlarını araştırıyorlar. Veterinerlik bölümünü okumak isteyenler, 2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyorlar.
2021 DGS Veterinerlik taban puanları | Veterinerlik DGS puanları