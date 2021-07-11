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Eğitim 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 taban puanları kontenjanları
Eğitim

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 taban puanları kontenjanları

Son dakika haberine göre, üniversitelerin önlisans bölümlerinden ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların eğitimlerini lisans programlarında tamamlaman üzeri girdiği DGS sınav ÖSYM tarafından yapıldı. 201 DGS sınavının tamamlanmasından sonra 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM 2021 DGS taban puanları, DGS 2021 kontenjanları açıklandı mı? İşte DGS sonuçları, 2021 DGS taban puanları, DGS puanı ile öğrenci alan bölümleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 12:46:00 - 2021-07-11 12:48:36
2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2021 taban puanları kontenjanları

DGS sonuçları ne zaman açıkalnacak 2021? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.. Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verildi.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları hangi gün?

ösym 2021 dgs sonuçları

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. ÖSYM 2021 DGS taban puanları, kontenjanları ile DGS puanı ile öğrenci alan bölümleri açıkladı. İşte 2021 DGS taban puanları, kontenjanları.

DSG 2021 taban puanları ÖSYM 2021 DGS kontenjanları DGS puanı ile öğrenci alan bölümler
DSG 2021 taban puanları ÖSYM 2021 DGS kontenjanları DGS puanı ile öğrenci alan bölümler

Eğitim

DSG 2021 taban puanları ÖSYM 2021 DGS kontenjanları DGS puanı ile öğrenci alan bölümler

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