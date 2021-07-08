2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS 2021 sınav saat kaçta? DGS taban puanları, kontenjanları 2021

2021 DGS sınavı giriş belgesi açıklandı mı? DGS 2021 sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? Önlisans ve açık öğretim önlisans mezunlarının eğitimlerini 4 yıllık olarak tamamlamak için girdikleri DGS 2021 takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuruların alındığı 2021 DGS sınav giriş yerleri açıklandı. DSG 2021 sınav giriş belgelerinin ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS 2021 sınav saat kaçta? soruları da DGS sınavına girecek adaylarca merak ediliyor. İşte 2021 DGS sınav yeri sorgulama ve ÖSYM DGS 2021 sınav saati.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 DGS sınav takvimi işliyor. ÖSYM AİS üzerinden 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvurusunu alınan 2021 DGS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

2021 DGS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2021 DGS sınavı ne zaman?

2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. DGS sınavına girecek adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM DGS 2021 sınav saat kaçta?

2021 DGS sınav saati kaçta başlayacak? ÖSYM tarafnıdan yapılacak olan 2021 DGS sınav başlama saati 10:15. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM 2021 DGS sınavı başvuru kılavuzu DGS taban puanları, kontenjanları için tıklayın