2021 DGS tarihi | Önlisans programının ardından bölümünü dört yıla tamamlamak isteyenler DGS yani Dikey Geçiş Sınavı’na giriyor. 2021 yılında gerçekleşmesi gereken DGS’ye hazırlananlar sınav tarihini merak ediyor. Peki, DGS ne zaman olur 2021?

2021 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvurusu 2021

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM’de. ÖSYM henüz DGS, YKS ve ALES tarihlerini açıklanmadı. DGS 2020 koronavirüs salgını sebebiyle haziran ayında değil 9 Ağustos’ta yapılmıştı. 2021 yılında DGS’nin haziran ayı sonu ya da temmuz ayı başında yapılacağı tahmin ediliyor. DGS başvurularının nisan, mayıs aylarında alınması bekleniyor.

2021 sınav takvimine ilişkin ÖSYM’den bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, “Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.