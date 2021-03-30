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Eğitim 2021 DGS Medya ve İletişim taban puanları | Medya ve İletişim DGS puanları
Eğitim

2021 DGS Medya ve İletişim taban puanları | Medya ve İletişim DGS puanları

Medya ve İletişim bölümünü önlisans programı ile bitiren öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2021 DGS Medya ve İletişim taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte Medya ve İletişim DGS puanları…

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:59:00 -
2021 DGS Medya ve İletişim taban puanları | Medya ve İletişim DGS puanları

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS başvuruları 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında tamamlanacak ve 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler, 2021 DGS taban puanlarını araştırıyorlar. Medya ve İletişim bölümünü okumak isteyenler, 2021 DGS Medya ve İletişim taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyorlar.   

2021 DGS Medya ve İletişim taban puanları | Medya ve İletişim DGS puanları  

2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama | Yeni Medya ve İletişim taban puanları
2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama | Yeni Medya ve İletişim taban puanları

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2021 Yeni Medya ve İletişim sıralama | Yeni Medya ve İletişim taban puanları

2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları
2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları

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2021 DGS Yazılım Mühendisliği taban puanları | Yazılım Mühendisliği DGS puanları

2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları
2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları

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2021 DGS Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları | Veterinerlik DGS puanları

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