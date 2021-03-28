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Eğitim 2021 DGS konu dağılımları | DGS Türkçe, Matematik ve Geometri konu dağılımları
Eğitim

2021 DGS konu dağılımları | DGS Türkçe, Matematik ve Geometri konu dağılımları

İlahiyat bölümü önlisans programı ile bitiren öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2021 DGS konu dağılımları nasıl? sorunu araştırıyorlar. İşte DGS Türkçe, Matematik ve Geometri konu dağılımları…

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:29:00 -
2021 DGS konu dağılımları | DGS Türkçe, Matematik ve Geometri konu dağılımları

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS başvuruları 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında tamamlanacak ve 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınavına hazırlık yapan öğrenciler, 2021 DGS konu dağılımlarını merak ediyorlar.

2021 DGS konu dağılımları

DGS sınavı 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. DGS Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

DGS Türkçe konuları

- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragraf
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık

DGS Matematik konuları

- Temel Kavramlar (Sayılar)
- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- Faktöriyel
- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
- Taban Aritmetiği
- Denklem Çözme
- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Kareköklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
- Oran Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Sayfa Problemleri
- Saat Problemleri
- Yaş Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar ve Zarar Problemleri
- Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Hız Hareket Problemleri
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Sayısal Mantık

DGS Geometri konuları

- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
- Çokgenler ve Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler

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