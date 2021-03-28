2021 DGS İlahiyat taban puanları | İlahiyat DGS taban puanları
İlahiyat bölümü önlisans programı ile bitiren öğrenciler, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) hazırlık yapıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler, 2021 İlahiyat DGS taban puanları ne kadar? DGS İlahiyat taban puanları nasıl? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar…
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS başvuruları 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında tamamlanacak ve 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İlahiyat Fakültesini tercih edecek olan öğrenciler, 2021 İlahiyat DGS taban puanları ne kadar? DGS İlahiyat taban puanları nasıl? Sorularını araştırıyorlar.
2021 DGS İlahiyat taban puanları