2021 Darüşşafaka sınavı ne zaman yapılacak?

Darüşşafaka Cemiyeti, 158 yıllık tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşudur. Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğundan beri ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ amacıyla binlerce çocuğun hayatına dokunmayı sürdürüyor. Peki, yeni yılda Darüşşafaka sınavı ne zaman yapılacak?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunmaktadır. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs tarihinde saat 10.00’da Türkiye’nin 28 ilinde yapılacak. Darüşşafaka sınavına ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabilecek. Söz konusu sınavda başarılı olanlara, mali durum değerlendirmesinden ve sağlık kurulu kontrolünden sonra ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı verilecek.

2021 Darüşşafaka sınavı hangi şehirlerde yapılacak?

Darüşşafaka sınavı; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde düzenlenecek. Türkiye’nin her şehrinden Darüşşafaka sınavına başvuru alınabilecek. Söz konusu sınava 28 il dışından katılacak öğrenciler, en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti destek sağlayacak.

2021 Darüşşafaka sınavına son başvuru tarihi ne zaman?

Darüşşafaka’nın sınavına girmek isteyen öğrencilerin başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.