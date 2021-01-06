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Spor 2021 Dakar Rallisi
Spor

2021 Dakar Rallisi

Dördüncü etabı, otomobil kategorisinde Katarlı Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Barreda Bort birinci bitirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:13:45 -
2021 Dakar Rallisi

İSTANBUL (AA) - 2021 Dakar Rallisi'nin dördüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Wadi Al Dawasir ile Riyad kentleri arasındaki 337 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 35 dakika 59 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Nasser Al-Attiyah elde etti.

X-Raid Mini JCW'den Fransız Stephane Peterhansel, 11 saniye farkla ikinci, Al-Attiyah'ın takım arkadaşı Güney Afrikalı Henk Lategan, 1 dakika 30 saniye farkla üçüncü oldu.

Dördüncü etabın ardından Peterhansel, Al-Attiyah'ın 4 dakika 58 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.


- Motosiklette Barreda Bort kazandı


Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort, 2 saat 46 dakika 50 saniyede bitirdiği dördüncü etapta birinciliğe ulaştı.

Monster Energy Yamaha takımından Güney Afrikalı Ross Branch, Barreda Bort'un 5 dakika 57 saniye arkasında ikinci, KTM Factory takımından Avustralyalı Daniel Sanders ise liderin 6 dakika 9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Genel klasmanda HT Rally Raid Husqvarna takımından Fransız Xavier de Soultrait, İspanyol Barreda Bort'un 15 saniye önünde zirvede yer alıyor.

Dakar Rallisi'nin beşinci etabı, Riyad ile Al Quaisumah kentleri arasındaki 456 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.


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