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Spor 2021 CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak
Spor

2021 CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:07:56 -
2021 CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 8-11 Temmuz 2021'de İzmir'de yapılacak.

TVF'den yapılan açıklamaya göre şampiyona, Beach-It Beach Sports Organization, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TVF iş birliğiyle 8-11 Temmuz 2021'de İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, büyük bir genç nüfusa sahip olan İzmir'in böyle önemli uluslararası spor organizasyonlarını düzenlemek için çok ideal bir kent olduğunu kaydetti.

Pamucak Plajı'nın bu yıl gerçekleştirilen 18 ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarına da başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aslandaş, "20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası 8-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Şimdiden bu turnuvaya hazırlanıyoruz. CEV, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Beach-It Beach Sports Organization'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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