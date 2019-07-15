0553 313 94 23

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

- Erkekler şampiyonası, Almanya, Çekya, Gürcistan, İtalya, kadınlar şampiyonası ise Fransa ve İspanya'da düzenlenecek

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu


ANKARA (AA) - 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini, erkeklerde Almanya, Çekya, Gürcistan, İtalya, kadınlarda ise Fransa ve İspanya yapacak.

UIuslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamaya göre 2021 yılında erkekler ve kadınlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonalarının ev sahipleri, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen törende duyuruldu.

Törene, FIBA Başkanı Horacio Muratore, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak ve FIBA Avrupa İcra Kurulu üyeleri katıldı.

FIBA Avrupa İcra Kurulu tarafından yapılan oylama sonucu, 2021'in Ağustos ayında düzenlenecek 41. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği, Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'ya verildi.

2021'in Haziran ayında organize edilecek 38. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri de Fransa ve İspanya oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36
  1. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi Tarihinde 15 Temmuz'un Yeri" Paneli
    1. "Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi..
    2. Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması
    3. Terör kurbanı minik Nupelda’nın..
    4. İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    5. Bulgaristan’da 15 Temmuz şehitleri..
    6. AnadoluJet’ten 15 Temmuz’a özel uçak
    7. Güney Kore'den Japonya'ya ticari..
    8. Çocuklar‘Birlik ve Kardeşlik’..
    9. Nusaybinli Demir ailesi bugün doğan..
    10. Kaza sonrası sıkışan sürücü için..
    11. 15 Temmuz’u su altında andılar
    12. Kıbrıs’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
    13. Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası..
    14. Eski TBMM Başkanı 15 Temmuz’da..
    15. Kazada hayatını kaybeden motosiklet..
    16. Afganistan'da patlama: 9 ölü
    17. Hizan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    18. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    19. İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl FETÖ'ye..
    20. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    21. Kahraman Şehit Ömer Halisdemir..
    22. Taksim’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    24. İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne..
    25. Soylu: "(15 Temmuz 2016'dan bu yana)..
    26. İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz..
    27. Bilecik’te Muaythai seçmeleri..
    28. İMSİYAD Derneği Başkanı Haymanı’dan..
    29. Ordu’da sağanak hayatı felç etti
    30. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”