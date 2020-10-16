Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor. Asgari ücret zammı için enflasyon rakamları en büyük veri olacak. Yılbaşından itibaren uygulanacak olan yeni zam oranının belirlenmesinde 2020 oranları ve 2021 hedeflerinin etkili olması bekleniyor.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Zamlanan asgari ücretli maaşlar 2021 Ocak ayında yatırılacak. Enflasyon rakamları 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde etkili olacak.

Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor.

2021 yılı için ilk yarı yılın enflasyon miktarlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı.

Bu yıl 1 Ocak ayı itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücret zammı tekrar gündem oldu.