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Eğitim 2021 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi ara sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!
Eğitim

2021 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi ara sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖF güz dönemi ara sınavları (vize) geride kaldı. Lisans ve önlisans bölümlerine AÖF bünyesinde devam eden yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği 2021 AÖF vize sınavın ardından şimdi de AÖF vize sonuçların açıklanacağı zaman dilimine ilişkin bir beklenti havası var. İşte, 2021 AÖF güz dönemi vize sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF güz dönemi ara sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:43:00 - 2021-12-02 11:43:53
2021 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi ara sınav sonuç sorgulama ekranı 2021!

Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF vize sınav sonuçlarında heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF 2021 güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açılmıştı. AÖF güz dönemi vize sınav soru-cevap duyurusuyla birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

Yaklaşık 1 buçuk milyon öğrencinin katılım sağladığı Açık Öğretim Fakültesi sınavları 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı ise bugün AÖF yönetimi tarafından açıklandı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize sınavları henüz açıklanmadı. AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. AÖF sınav sonuçları için tıklayın

AÖF güz dönemi dönem sonu sonu sınavı ne zaman?

2021 AÖF güz dönemi dönem sonu sonu sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak.

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