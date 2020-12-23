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Ekonomi 2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?

AGİ evli eşi çalışmayan 2 çocuklu ne kadar? | Çalışan milyonlarca kişi asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Asgari ücretli çalışanlar aynı zamanda Asgari Geçim İndirimi yani AGİ'nin ne kadar artacağını araştırıyor. AGİ zam oranı belli oldu mu?| 2021 AGİ ne kadar? | AGİ bekar, evli, çocuklu ne kadar? AGİ 2021 tahminleri

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:35:00 -
2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?

Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişi asgari ücrete yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üç toplantı yaptı. Gelecek hafta komisyon son toplantısını yapacak ve zam oranını ilan edecek. Peki, AGİ ne kadar oldu?

AGİ nedir?

Pek çoğunuz bir zamanlar alışveriş fişlerinin toplandığını hatırlıyorsunuzdur. Fiş toplama 2007'de yerini AGİ'ye bıraktı. AGİ yani Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2021 AGİ ücreti ne kadar oldu?

AGİ 2021 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısında TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK rakamları uygulanırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

AGİ 2020 ne kadar:

Bekar                                            220,73TL

Evli eşi çalışmayan                     264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL

Evli eşi çalışan                             220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL

AGİ 2021 tahminleri şöyle;

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan           317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışan   264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               450,27 TL

Kimler AGİ alamaz?

Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

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