2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve sıralamaları

YKS başvurularının 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından öğrenciler hem hazırlık yapıyor hem de tercih edecekleri bölüme girmek için şartları araştırıyorlar. İyi bir üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü okuma hayali kuran öğrenciler, 2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi sıralama nasıl? Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ne kadar? Sorularını araştırıyorlar. İşte 2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi sıralama ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları…