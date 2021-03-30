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Eğitim 2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve sıralamaları
Eğitim

2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve sıralamaları

YKS başvurularının 2 Mart'ta tamamlanmasının ardından öğrenciler hem hazırlık yapıyor hem de tercih edecekleri bölüme girmek için şartları araştırıyorlar. İyi bir üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü okuma hayali kuran öğrenciler, 2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi sıralama nasıl? Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ne kadar? Sorularını araştırıyorlar. İşte 2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi sıralama ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları…

Yeniakit Publisher
2021-03-30 20:17:00 -
2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve sıralamaları

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üniversiteye geçiş sınavı olarak biliniyor. Yurdun dört bir tarafından milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı YKS sınavının TYT bölümü 26 Haziran, AYT ise 27 Haziran 2021'de yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler tercih edecekleri bölümü kazanmak için yapılması gerekenleri araştırıyorlar. 2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi sıralama nasıl? Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ne kadar?

2021 Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanları ve sıralamaları

2021 Diş Hekimliği sıralama | Diş Hekimliği taban puanları
2021 Diş Hekimliği sıralama | Diş Hekimliği taban puanları

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2021 Diş Hekimliği sıralama | Diş Hekimliği taban puanları

2021 Veterinerlik sıralama | Veterinerlik taban puanları
2021 Veterinerlik sıralama | Veterinerlik taban puanları

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2021 Veterinerlik sıralama | Veterinerlik taban puanları

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2021 Eczacılık sıralama | Eczacılık taban puanları

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