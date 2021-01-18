  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 Açık Öğretim Fakültesi sınava giriş belgesi nasıl alınır? Sınavlar ne zaman? Sınavlar çevrimiçi mi olacak?
Eğitim

2021 Açık Öğretim Fakültesi sınava giriş belgesi nasıl alınır? Sınavlar ne zaman? Sınavlar çevrimiçi mi olacak?

AÖF sınav giriş belgesi öğrencilerinin kullanımına açıldı mı? Sına giriş belgesi nasıl alınır? gibi soruların cevapları merak edilirken, açık öğretim bitirmek isteyen öğrenciler tarafından final sınav tarihleri ayrıca araştırılıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:20:00 -
2021 Açık Öğretim Fakültesi sınava giriş belgesi nasıl alınır? Sınavlar ne zaman? Sınavlar çevrimiçi mi olacak?

AÖF sınav giriş belgesi sınava girecek olan adayların kullanımına açıldı. Sınava giriş belgesini Açık Öğretim Fakültesinin sitesi olan www.anadolu.edu üzerinden alabilirsiniz. Siteye girdikten sonra “Öğrenci Girişi“ butonu üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapın. Açılan sayfanın üst sekmesinde  'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' butonuna tıklayın. Bu adımları izleyerek final sınavları için giriş belgenize ulaşabilirsiniz...

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

 1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021

 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için ise 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

İşte sınav tarihleri ve sınav planlaması...

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021 ve 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 Nisan Cumartesi - 11 Nisan Pazar

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 Mayıs Cumartesi  - 30 Mayıs Pazar

Yaz Okulu Sınavı ise 08 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!
Dünya

Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleye..
Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

Doğu Akdeniz ve Ege'de tepki çeken adımlara imza atan Yunanistan, ordusunu güçlendirmeye başladı. Atina yönetimi, orduya 15 bin asker alımı ..
İşgalden kurtarılmıştı! Türkiye'yi seçme kararı aldılar
Dünya

İşgalden kurtarılmıştı! Türkiye'yi seçme kararı aldılar

Dağlık Karabağ'daki savaşı kazanan Azerbaycan, bölgede imar çalışmalarına başladı. Azerbaycan hükümeti, Dağlık Karabağ'ın imarında Türk şirk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay