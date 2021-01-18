2021 Açık Öğretim Fakültesi sınava giriş belgesi nasıl alınır? Sınavlar ne zaman? Sınavlar çevrimiçi mi olacak?
AÖF sınav giriş belgesi öğrencilerinin kullanımına açıldı mı? Sına giriş belgesi nasıl alınır? gibi soruların cevapları merak edilirken, açık öğretim bitirmek isteyen öğrenciler tarafından final sınav tarihleri ayrıca araştırılıyor
AÖF sınav giriş belgesi sınava girecek olan adayların kullanımına açıldı. Sınava giriş belgesini Açık Öğretim Fakültesinin sitesi olan www.anadolu.edu üzerinden alabilirsiniz. Siteye girdikten sonra “Öğrenci Girişi“ butonu üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapın. Açılan sayfanın üst sekmesinde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' butonuna tıklayın. Bu adımları izleyerek final sınavları için giriş belgenize ulaşabilirsiniz...
AÖF sınav tarihleri ne zaman?
1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için ise 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
İşte sınav tarihleri ve sınav planlaması...
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 -17-18 Ocak 2021 ve 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 Nisan Cumartesi - 11 Nisan Pazar
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 Mayıs Cumartesi - 30 Mayıs Pazar
Yaz Okulu Sınavı ise 08 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.