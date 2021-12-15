2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uzun süredir merakla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs verilen öğrenci sayısı 30 bin kişi arttı

Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

Üç aylık burs ve krediler ay sonuna kadar yatacak

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

KYK sonuçları nasıl öğrenilir?

Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.

E-devlet üzerinden taahhütname onayı gerekiyor

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.