2021-2022 derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları hangi hafta?
Yeni sezonda derbi maçları ne zaman? Süper lig 2021-2022 sezonunda hangi takım hangi takımla oynayacak? soruları merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 sezonuna ilişkin beklenen açıklamayı yaptı ve profesyonel liglerin başlangıç tarihini futbolseverlerle paylaştı. Peki, 2021-2022 derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları hangi hafta?
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları tarihleri netleşti. Süper lig takımları yeni sezona hazırlanıyor. Süper Lig'de 2021-2022 fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonda hangi takım kiminle maç yapacak? İşte yeni sezon Süper Lig'de tarihler ve takımlar...
2021-2022 derbi maçları ne zaman?
2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
9. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
10. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
12. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
17. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
İlk hafta maçları
Giresunspor-Galatasaray
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep
Beşiktaş- Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa