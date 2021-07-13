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Spor 2021-2022 derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları hangi hafta?
Spor

2021-2022 derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları hangi hafta?

Yeni sezonda derbi maçları ne zaman? Süper lig 2021-2022 sezonunda hangi takım hangi takımla oynayacak? soruları merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 sezonuna ilişkin beklenen açıklamayı yaptı ve profesyonel liglerin başlangıç tarihini futbolseverlerle paylaştı. Peki, 2021-2022 derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları hangi hafta?

Yeniakit Publisher
2021-07-13 20:33:00 -
2021-2022 derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları hangi hafta?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları tarihleri netleşti. Süper lig takımları yeni sezona hazırlanıyor. Süper Lig'de 2021-2022 fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezonda hangi takım kiminle maç yapacak? İşte yeni sezon Süper Lig'de tarihler ve takımlar...

2021-2022 derbi maçları ne zaman?

2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

İlk hafta maçları

Giresunspor-Galatasaray

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

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