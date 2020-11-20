'2021, 2020’den daha iyi olacak'

Akit Ekonomi

Türkiye’yi dünyaya tanıtmaya odaklanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, pandemi tehdidine rağmen her alanda başarılı bir grafik ortaya koyulduğunu belirtti.

Rakiplerimizi geride bırakacağız

Ekonominin toparlanma trendine girdiğini anlatan Ersoy, “Turizm de ivmelendi. Öyle görünüyor ki seneyi 15 milyon turist ve 11 milyar dolar gelirle tamamlayacağız. Bu rakamla emsal ülkeleri geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Avrupalıların tercihi Türkiye

Yaz aylarında Rus ve Avrupalı tatilcilerin Türkiye’yi tercih ettiklerini dile getiren Ersoy, şunları söyledi: “İlgili birimlerimizce başarılı tanıtım çalışmaları yapıldı. 2020’de 14 ülkede, Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, Çekya, Fransa, İsrail, Kazakistan, Hollanda’da televizyon reklamlarımız yayınlandı. Yazılı basın reklamlarına baktığımızda ise ülkemizin tanıtımını dünyanın en prestijli ve en çok okunan dergilerinde gerçekleştirmeyi sürdürdük. Yıl boyunca toplam 8 ülkede 57 dergide reklam faaliyetleri yürüttük. 2020 tanıtımı için etkin olarak kullandığımız mecralardan biri de dijital platformlardı. 57 ülkede 54 filmle devam eden dijital reklamlarımız toplamda 1 milyar defa izlendi.”

Plaj adedi artıyor

Ersoy, Mavi Bayrak Programı’nın da meyvelerini verdiğini vurguladı. Aryrıca “486 mavi bayraklı plajımızla dünya sıralamasında üçüncü olduk. Hedefimiz birincilik” diye konuştu. Ersoy, Turizmin yoğun olduğu bölgelerde talepleri dikkate alarak Çeşme, Bodrum, Kadriye, Belek ve Serik’te 5 yıldız standardında toplam 4 ücretsiz halk plajını kullanıma sunduklarını kaydetti. 2021’de Manavgat, Kemer ile İçmeler olmak üzere 3 ücretsiz halk plajını daha hizmete açacaklarını ilan etti.

Umudumu koruyorum

Turizm yatırımlarına yenilerinin eklenmesi için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Ersoy, “Ege Turizm Merkezi’nin ilk etabı olan Çeşme Projesi’ni hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. İlerisi için ise ümitli olan Ersoy, “Umudumu koruyorum. 2021’in 2020’den daha iyi geçeceğine inanıyorum” dedi.

İstihdama olumlu katkı

Bir yandan turizme güç katma diğer yandan kültürel varlıkları gün yüzüne çıkarma çabası içerisinde olduklarını aktaran Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çerçevede 157 kazı çalışması yapıyoruz. 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125’ini yerli, 32’sini yabancı kazı başkanlıklarıyla sürdürüyoruz. İyi bir grafik sergiliyoruz. Nitekim 2020’de küresel salgına yönelik tedbirlere rağmen arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500’ü aştı. Bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızın destekleriyle 2019’da başlatılan 12 aylık kazı programına dahil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat arttırılarak 20’den 62’ye çıkarıldı. 2021’de kalanları dahil ederek bu sayıyı 125’e taşımayı hedefliyoruz. Süren kazılar kapsamında 2019’da ilave 100 arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör istihdam ettik. 2020’de de arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör unvanlarında 248 ilave personel istihdam edilecek. Başvurular devam ediyor. Arkeologlar, müracaatlarını hızlı şekilde yapabilirler. 2021 sonunda 125 kazı alanını programa eklediğimizde toplam 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör istihdam edilmiş olacak.”

65 dosya var

Türkiye kökenli eserlerin iadesine yönelik hukuki ve diplomatik çalışmaları sürdürülen 65 dosyanın bulunduğunu da hatırlatan Ersoy, “2020 Mart ayında Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nı devreye aldık ve bu alanda çalışan uzman sayısını 3 kat arttırdık” bilgisini paylaştı. Ersoy, 2020 itibarıyla bakanlık bünyesindeki 199 müze ve 142 düzenlenmiş ören yerinin faal olduğunu anımsattı. “Türkiye’de bir ilk olan bin metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesi’ni de 17 Temmuz’da ziyarete açtık” diye ekledi.