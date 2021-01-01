2020’ye Türkiye mührü

Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’ye çağ atlatan AK Parti, 2020 yılını da zaferler eşliğinde kapadı. İç ve dış politikada göğsümüzü kabartan başarılara imza atan Erdoğan iktidarı, ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen emperyalist planları da boşa çıkardı. Sadece 1 yıl içinde Ayasofya açıldı, doğalgaz rezervi keşif müjdeleri peşi sıra geldi, görücüye çıkan yerli otomobilimizi üretecek fabrikanın temeli atıldı, uçan arabamız havalandı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı bitirecek motor üretimleri gerçekleştirildi.

Ayasofya, Doğalgaz Keşfi

Son 18 yılda zafere susamış bir millete, muzafferiyetin engin duygusunu tattıran, AK Parti iktidarları bu sene de geleneği bozmadı. Geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde Allah’ın takdiri Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde başarılar peşi sıra geldi. 2020 yılının en önemli olayı hiç kuşkusuz ki Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması oldu. Danıştay’ın tarihi kararı Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Ayasofya 24 Temmuz Cuma günü mahşeri bir kalabalıkla kılınan Cuma namazı sonrası 86 yıl sonra ibadete açıldı. Kutlu açılışın yankıları sürerken, Türkiye’yi sevince boğan müjde Karadeniz’den geldi. Türkiye toplamda 405 milyar metreküplük doğalgazı bulduğunu açıkladı.

Teknolojide Çağ Atladık

İlk yerli elektrikli otomobilimiz TOGG’un seri üretimi için önemli adımlar atıldı. Emsallerine oranla çok daha teknolojik olan TOGG’un ilk aracının 2023’te banttan inmesi bekleniyor. İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400 TUSAŞ’a teslim edildi. İHA’da görev yapacak Türkiye’nin yerli ve milli ilk turbodizel havacılık motoru TEI-PD170’in seri üretim ilk partisi de TUSAŞ’a teslim edildi. 17 Eylül 2020’de Türkiye’nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep’te havalandı. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatılmaya hazır hale getirildi.

Salgınla Mücadelede Örnek Olduk

Kovid-19 pandemisinden de en az etkilenen ülke Türkiye oldu. ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin sağlık sistemi çökerken, Türkiye koronavirüs tedavisini ücretsiz verdi. Peşi sıra açılan şehir hastaneleri ve biri Avrupa bir Anadolu yakasında olmak üzere İstanbul’a iki adeta tam teşekküllü pandemi hastanesi 45 gün gibi kısa bir süre de kazandırıldı. Salgın döneminde sadece küçük esnafa 3 milyar 718 milyon liralık kira desteği sunuldu. Milyonlarca vatandaşımıza bin liralık maddi destek de bulunuldu. Dünya maske krizi çekerken, Türkiye maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarına ulaştırdı.

Kur Baskısına Boyun Eğilmedi

Türkiye üzerinde oynanmak istenen kur baskısı da boşa çıkartıldı. Uygulanan milli ekonomi politikası sayesinde son çeyrekte, dövizde büyük gerilemeler yaşandı. Askeri ücrete yüzde 21.5 gibi büyük bir zam yapıldı. Ekonomik büyümeden, öğrenciler de payına düşeni aldı. Lisans öğrencilerinin aylık burs miktarı 650 liraya çıkartıldı. 2020 biterken, İngiltere’yle imzalanan ortak ticaret anlaşması neticesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor.