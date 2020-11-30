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Dünya 2020'nin kelimesi seçildi
Dünya

2020'nin kelimesi seçildi

İngilizce dilinin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, "Pandemic" kelimesini 2020 yılının kelimesi olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:53:00 -
2020'nin kelimesi seçildi

Merriam-Webster sözlüğünün genel yayın yönetmeni Peter Sokolowski, Associated Press'e 2020'nin kelimesinin pandemi seçilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu büyük bir sürpriz değil. Muhtemelen gelecekte bu döneme atıfta bulunacağımız kelime bu olacak" dedi.

Sokolowski, ABD'de ilk koronavirüs ölümlerinin yaşandığı ocak ve şubat aylarında, "pandemi" kelimesinin aranma sayılarında yüzde 4 binlere varan artış başladığını söyledi.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta COVID-19'u "pandemi" olarak tanımlamasının ardından aramalarda 2019'a kıyasla yüzde 115 bin 806 artış gördüklerini anlattı.

"Yükselen bir kelime"

Sokolowski, çevrim içi sözlüğünde "pandemi" kelimesine "COVID-19" ve bununla bağlantılı sözlerin eklenip güncellendiğini anlattı.

"Ulusal bir trajedi veya şok anı yaşandığında, yükselen bir kelime görüyoruz. Düşüncelerinizi sıraya koymanın başlangıcı olan sözlüğün anlamı budur."

"100 milyon sayfa görüntülenmesi var"

Pandemi kelimesinin Latin ve Yunancada "tüm" anlamındaki "pan" ile "halk veya nüfus" anlamındaki "demos"un bir araya gelmesinden oluştuğunu söyleyen Sokolowski, kelimenin kullanımının 1600'lü yıllara kadar gittiği bilgisini paylaştı.

Hazırlanışı ABD'de 1800'lerin başına kadar giden Merriam-Webster sözlüğünün şu an aylık 40 milyon kullanıcısı ve 100 milyon sayfa görüntülenmesinin bulunuyor.

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