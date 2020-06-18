2020'nin en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Pensilvanya detayı şaşırtmadı

Pensilvanya Üniversitesi ile BAV Group'un ortak araştırması bu soruya her yıl olduğu gibi yanıt aradı. 73 ülkeden 21 bin kişi üzerinde yapılan anket çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderliğe oynarken bazı Avrupa ülkelerinin gerilediği gözlemlendi.

Ülkelerin sıralamasında hangi kriterler baz alındı?

Sıralamada ülkelerin liderleri, ekonomik ağırlıkları, siyasi nüfuz, uluslararası ittifaklar ve ordunun gücü gibi kriterler baz alındı.

Listede geçen yıl ilk 10'a giren ülkelerin sıralaması değişmedi. Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl olduğu gibi yine siyasi, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülke oldu. 73 ülkenin bulunduğu listenin son sırası genel itibariyle Slovenya ekonomik ve siyasi nüfuz olarak küçük çaplı ülkelerden oluştu.

Peki "En güçlü ülkeler" araştırmasının bir parçasını oluşturan çalışmada Türkiye 2020'de nasıl bir karne verdi? Dünya üzerinde ne kadar etkin bir aktör oldu? Sıralamada kaçıncı sırayı aldı?

İşte 2020'de dünyaya yön veren 20 ülke:

20. İsveç

19. İspanya

18. Katar

17. İtalya

16. Türkiye

15. Avustralya

14. Hindistan

13. İsviçre

12. Kanada

11. Birleşik Arap Emirlikleri

10. Suudi Arabistan

9. Güney Kore

8. İsrail

7. Japonya

6. Fransa

5. İngiltere

4. Almanya

3. Çin

2. Rusya

1. Amerika Birleşik Devletleri