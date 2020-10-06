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Teknoloji 2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu
Teknoloji

2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Analiz şirketi Sensor Tower, 2020'nin 3. çeyreğinde en çok indirilen uygulamaları ve en çok kazanan oyunları açıkladı. Listenin ilk sırasında yerini alan isim Tiktok oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 05:02:00 -
2020'nin en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin 3. çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar ve en çok kazanan oyunlar listesini yayınladı. Listeye göre Tiktok uygulaması 2020'nin 3. çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu.

Tiktok'u sırasıyla Facebook, Zoom, Whatsapp, Instagram, Google Meet, Snack Video, Messenger, Telegram ve Snapchat uygulamaları takip etti.

En çok kazanan mobil oyun ise Tencent Games'e ait Honor of Kings oldu. Honor of Kings'i takip eden oyunlar ise PUBG Mobile, Pokemon GO, Roblox, Coin Master, Fate/Grand Order, Monster Strike, Gardenscapes, DBZ Dokkan Battle ve Candy Crush Saga oldu.

Ayrıca yayınlanan rapora göre App Store, hem idirilen uygulama hem en çok kazanan oyunlar bağlamında Google Play Store'u geçmeyi başardı.

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