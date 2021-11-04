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Ekonomi 2020’de 18 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi
Ekonomi

2020’de 18 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:52:00 -
2020’de 18 bin mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 220, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 60, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerde ise 18 bin 497 girişim faaliyette bulundu.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 312 milyar 599 milyon lira, üretim değeri ise 522 milyar 892 milyon lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3’ü finansal hizmet, yüzde 8,6’sı sigorta, reasürans ve emeklilik fon hizmetleri ve yüzde 4,1’i finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerden oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 83,3’ü finansal hizmet, yüzde 11,7’si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 5’i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi. Personel maliyeti geçen yıl 49 milyar 353 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,9’u finansal hizmet faaliyetlerinde oluştu.

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