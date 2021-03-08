2020’de 124 bin ton patates 220 bin ton soğan ihraç ettik

Geçen sene 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan ihraç edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’nin patates üretimi, 2020’de 2019’a göre yüzde 4.4 arttı. Bu dönemde soğan üretiminde de yüzde 3.6 artış görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından hem iç hem de dış piyasalar yakından izlenerek taze yahut işlenmiş mamul soğan ve patates ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Geçen sene 334 bin tona varan patates ve soğan ihracatını arttırmak için gerekli her adım atılıyor.