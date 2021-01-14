2020/2 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2021 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada “30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” denildi.

KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama sayfasında

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası alınan tercihlerde yerleştirme tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bugün ilan ettiği sonuçlarda adayların yerleştikleri merkezleri duyurdu. Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden ilan edildi.

Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim yerleştirme sonuçları belli oldu

ÖSYM'den yerleştirme işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada sayısal bilgilere de yer verildi. Buna göre ortaöğretim alanında tercih yapan 115 bin 829 adaydan 95'i kontenjanlarından tamamına, önlisans alanında tercih yapan 131 bin 186 adaydan 476'sı kontenjanların tamamına ve lisans alanında tercih yapan 205 bin 165 adaydan bin 106'sı kontenjanların tamamına yerleşti.

Böylelikle toplamda bin 677 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme yapılmış ve boşta kontenjan kalmamış oldu.

ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden sonuçlarla ilgili açıklamada bulundu.