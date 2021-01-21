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Ekonomi 2020 yılı otomobil satış rakamları açıklandı.... Türkiye, Avrupa'da 6. oldu
Ekonomi

2020 yılı otomobil satış rakamları açıklandı.... Türkiye, Avrupa'da 6. oldu

Pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de otomotiv sektörünün yüzü güldü. 30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 2019'da 9. sırada bulunan Türkiye, 2020 yılında 3 basamak yükselerek 6. ülke oldu. Otomobil pazarı bu dönemde tüm Avrupa'da daralırken, Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:33:00 -
2020 yılı otomobil satış rakamları açıklandı.... Türkiye, Avrupa'da 6. oldu

 

Türkiye, geçen yıl otomobil satışlarını 2019'a kıyasla Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil satan 6. ülke konumuna yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.

Kovid-19'un Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi nedenler otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.

Avrupa otomobil pazaroında yüzde 24,3'lük azalış

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın dahil olduğu pazar toplamına göre, otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 24,3 azaldı ve toplam 11 milyon 961 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 15 milyon 805 bin 658 adet olarak kaydedilmişti.

Tüm Avrupa pazarları daraldı

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılında, tüm Avrupa otomobil pazarlarında daralma görüldü.

Önceki yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 42,8 ile Hırvatistan, yüzde 36,8 ile Bulgaristan, yüzde 35 ile Portekiz'de görüldü.

Almanya'da otomobil pazarı yüzde 19,1, Fransa'da yüzde 25,5, Birleşik Krallık'ta yüzde 29,7, İtalya'da yüzde 27,9, İspanya'da yüzde 32,3, Hollanda'da yüzde 19,5 ve Belçika'da da yüzde 21,5 geriledi.

Önemli otomotiv markalarının üretim yaptığı Çekya'da otomobil pazarı söz konusu dönemde yüzde 18,8 ve Polonya'da da 22,9 daraldı.

Aralık ayı satışları yüzde 3,7 geriledi

Sadece Aralık 2020 dönemine bakıldığında AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Aralık 2019'a göre yüzde 3,7 azaldı ve toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise pazarı 1 milyon 261 bin 550 olmuştu.

Geçen yılın aralık ayında 2019'un aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 49,5 ile Hırvatistan, yüzde 47,6 ile Slovenya, yüzde 40,3 ile Bulgaristan'da görüldü. Bu dönemde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 168,3 ile İrlanda, yüzde 82,8 ile Norveç ve yüzde 46,8 ile Danimarka oldu.

Türkiye, 6. sıraya yükseldi

AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'ı kapsayan toplam pazarda 2020 sonu itibarıyla satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-19'la başarılı bir mücadele örneği gösteren Türkiye'de ise otomobil pazarı artış gösterdi.

Türkiye, 2020'de Avrupa'da otomobil satışları 2019'a göre artış gösteren tek ülke oldu.

Ayrıca Türkiye hariç 30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 2019 sonunda 9'uncu sırada bulunan Türkiye, 2020 yılında 3 basamak birden yükseldi.

2020 yılı sonunda Türkiye, 2019'a göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak konumlandı.

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