2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçeri mi? TYT puanı 200 ve üzeri olursa 4 yıllık bölüm seçilir mi?

ÖSYM 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumunu da tamamladı. 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına ÖSYM üzerinde erişilebilmekte. YKS sonuç tarihi 2021 takvimiyle paylaşıldı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

2020 TYT 200’ün üzerinde puanla 2021 YKS SAY, SÖZ, EA ve DİL bölümünde tercih yapılır mı?

ÖSYM 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim? 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçerli değildir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2021-TYT’ye de girebilirler.

2020-TYT puanım 2021-YKS sınavında nasıl hesaplanacak?

2020-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2021-YKS’ye bu puanım nasıl dahil edilecek? 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.