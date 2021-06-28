2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçeri mi? TYT puanı 200 ve üzeri olursa 4 yıllık bölüm seçilir mi?
2020 TYT puanı 200 ve üzeri alan 4 yıllık bölüm tercih edebilir mi? TYT puanı 200 üzeri olan 4 yıllık bölüm seçer mi? 2020 TYT puanı ile hangi bülümler tercih edilir? soruları milyonlarca adayın 26 ve 27 Haziran’da YKS TYT ve AYT sınavına girmesinden sonra merak edilir oldu. Peki geçen yıl ki TYT puanıyla bu sene hangi bölümler tercih edilir? 2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçeri mi? TYT puanı 200 üzeri olan 4 yıllık bölüm seçer mi? 2020 TYT 200’ün üzerinde puanla 2021 YKS SAY, SÖZ, EA ve DİL bölümünde tercih yapılır mı? TYT puanı 200 ve üzeri olursa 2021 YKS'de 4 yıllık bölüm seçebilir mi?
ÖSYM 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumunu da tamamladı. 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına ÖSYM üzerinde erişilebilmekte. YKS sonuç tarihi 2021 takvimiyle paylaşıldı. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.
2020 TYT 200’ün üzerinde puanla 2021 YKS SAY, SÖZ, EA ve DİL bölümünde tercih yapılır mı?
ÖSYM 2020-TYT puanım 200’ün üzerinde 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim? 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2020 yılı AYT ve YDT puanları 2021 yılında geçerli değildir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2021-TYT’ye de girebilirler.
2020-TYT puanım 2021-YKS sınavında nasıl hesaplanacak?
2020-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2021-YKS’ye bu puanım nasıl dahil edilecek? 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2021-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi kılavuzda yer almaktadır.