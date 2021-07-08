2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YDUS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sınav sonuçları açıklandı mı? 25 Haziran – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 YDUS ek yerleştirme işlemleri sonrası adaylar 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormaktaydı. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasında YDUS ek yerleştirme sonuçları için beklenen açıklamayı yaptı. İşte ÖSYM 2020 YDUS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.
ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. ÖSYM yaptığı açıklamada, “25 Haziran – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.” denildi.
2020-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları için tıklayın
2020-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayın