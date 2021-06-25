2020 YDUS ek tercihler ne zaman? YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2020-YDUS ek tercihler puanları kaç?

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) Ek tercih işlemleri, 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2020-YDUS ek tercih işlemleri, 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Haziran 2021 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

2020-YDUS ek başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Ek yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-YDUS ek tercih ücreti ne kadar?

2020 YDUS ek yerleştirme kontenjanları

2020-YDUS Başvuru Kılavuzu ve 2020-YDUS Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar için tıklayın