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Eğitim 2020 YDUS ek tercihler ne zaman? YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2020-YDUS ek tercihler puanları kaç?
Eğitim

2020 YDUS ek tercihler ne zaman? YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2020-YDUS ek tercihler puanları kaç?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih başvurularına ilişkin ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. ÖSYM 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) ek tercih başvuru tarihini açıkladı. Peki 2020-YDUS ek tercihler ne zaman? YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak? YDUS ek tercihler nereden yapılacak? 2020-YDUS ek tercihler puanları nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:52:00 - 2021-06-25 14:54:49
2020 YDUS ek tercihler ne zaman? YDUS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2020-YDUS ek tercihler puanları kaç?

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)  Ek tercih işlemleri, 25 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2020-YDUS ek tercih işlemleri, 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Haziran 2021 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

2020-YDUS ek başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Ek yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-YDUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-YDUS ek tercih ücreti ne kadar?

2020 YDUS ek yerleştirme kontenjanları

2020-YDUS Başvuru Kılavuzu ve 2020-YDUS Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar için tıklayın

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