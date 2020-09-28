  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Aktüel

2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:49:30 -
2020-YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, dün yapılan sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına bugün saat 15.30'dan itibaren 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Adaylar sorulara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Burs başvuruları
Ekonomi

Burs başvuruları

Burs başvuruları başladı mı? Üniversiteye bu yıl kayıt olan binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ..
Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...
Gündem

Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...

Rusya'dan alınan S-400'leri bahane eden ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından hukuksuz bir şekilde çıkarmıştı. Katıldığı bir televiz..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı