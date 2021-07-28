2020 TYT puanı ile nasıl tercih yapılır? 2021 YKS TYT sonucu mu 2020 TYT puanı mı kullanılacak?

2020 TYT puanıyla 2021 YKS tercihi yapma! ÖSYM tarafından, 26-27 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani 2021 YKS sonuçları açıklandı. 2021 YKS sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulanırken, 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki 2020 TYT puanı ile nasıl tercih yapılır? 2020 TYT puanıyla 2021 YKS tercihi yapma!

2020 TYT puanı ile nasıl tercih yapılır?

2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

2021 YKS TYT puanı mı 2020 TYT puanı mı kullanılacak?

YKS’nın birinci basamak sınavı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçen yıl YKS sınavına giren öğrenciler, bu yıl da TYT puanını kullanarak tercih yapabilmekte. TYT puanının 2 yıl geçerli olmasının şartı elde edilen puanın 200 ve üzeri olması gerekmektedir. Yani ancak TYT’de 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanlarını sonraki yıl da kullanabilecek. Adaylar isterse 2021 TYT’ye girmeyerek 2020 TYT puanını kullanıp yalnızca AYT ve YDT’ ye hazırlanabilecek, tercih yapabilecek. İki yıl üst üste TYT’ye giren aday hangisinden daha yüksek TYT puanı almış ise tercih sürecinde o sonucu kullanabilecek.

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