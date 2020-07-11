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Spor

2020 Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:30:34 -
2020 Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu, 2020 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 17-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snooker Şampiyonası erkekler kategorisi müsabakaları, İstanbul Küçükyalı semtinde yapılacaktır. Turnuvaya başvuracak sporcuların federasyonun internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir." denildi.

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