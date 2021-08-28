  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
E-scooter’da yeni dönem! Artık binemeyecekler
Japonya'dan Kabil'deki saldırıya kınama
ABD'li isim Bakan Muş'la görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray açıklaması
Spor 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Nesim Turan bronz madalya kazandı
Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Nesim Turan bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 08:24:00 -
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Nesim Turan bronz madalya kazandı

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde iki paralimpik altın madalyasına sahip Kim ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.

Nesim, müsabakanın ardından TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten üzgünüm. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasında final oynama hayalini gerçekleştirmiştik. Buraya da onun için gelmiştik ama nasibimizde yokmuş. İnşallah Paris'te olur." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay